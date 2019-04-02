المصدر: الامارات اليوم

«كونغرس»

يغادر إلى ماليزيا، اليوم، وفد اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطة، ونائبه عبدالله الجنيبي، والأمين العام محمد هزام الظاهري، لحضور اجتماعات الاتحاد الآسيوي في السادس من الشهر الجاري، علماً بأن بن غليطة مرشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

«واتس أب»

نشر عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري الخليج العربي منشوراً على إحدى المجموعات في «واتس أب»، يؤكد خلاله أنه ليس لديه مشكلة في توجيه النقد لعمل إدارة النادي، بينما أشار إلى أنه إذا كان النقد يمس الأشخاص بنية التشهير فإن ذلك وجب عليه العقاب.

مقاطعة

قرر لاعبون قدامى في أحد أندية دوري الخليج العربي مقاطعة ناديهم، أو الحديث عنه أمام وسائل الإعلام، اعتراضاً على الطريقة التي يسير بها النادي، والمستوى المتراجع، وعدم الاستعانة بهم في الأمور الفنية، وهم أكثر خبرة وحباً للنادي.