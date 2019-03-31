«دبي البحري» يبحث ترتيبات إقامة سباق القفال 29

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال اجتماعه الدوري لشهر مارس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، أحمد المهيري، الترتيبات المبكرة لتنظيم سباق القفال 29، المنتظر في شهر أبريل المقبل، وينطلق كالمعتاد من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي. واستمع مجلس الإدارة لتقرير خاص من اللجنة المنظمة للسباق حول نتائج الاجتماع العام التنسيقي، الذي عقد مبكراً، قبل شهر من موعد الحدث. في جانب آخر، هنأ المجلس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على نيله أرفع جائزة يقدمها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم)، خلال الحفل السنوي لأسرة الرياضات البحرية العالمية في موناكو، كما أثنى على الفرق والأبطال الإماراتيين الذين حققوا الإنجازات العالمية ونالوا التكريم في الحفل الكبير بموناكو، وفي مقدمتهم فريق أبوظبي لـ«الفورمولا 1»، وكذلك فريق مؤسسة «الفيكتوري تيم».