نجل شوماخر يواصل مشوار والده من حلبة صخير بالبحرين

المصدر: برلين ــ أ.ف.ب

سيقوم السائق الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات الفورمولا واحد ميكايل، باختبار على سيارة فيراري 2019 خلال تجارب خاصة على حلبة صخير في البحرين في الثاني من أبريل، ثم يكمل التجارب على متن سيارة ألفا روميو في اليوم التالي، كما أعلنت الحظيرتان أمس في بيان صحافي.

ونقل البيان عن السائق الشاب، الذي بلغ الـ20 من عمره في 22 مارس الجاري، قوله «أنا أكثر من سعيد»، واصفاً هذه التجارب بأنها ستكون «تجربة كبيرة» له. ويرتبط فريق «ألفا روميو» باتفاقات مع فريق فيراري الإيطالي، الذي أعلن في يناير الماضي انضمام ميك شوماخر إلى أكاديميته للسائقين.

وتوج ميك بلقب بطولة أوروبا لفئة «فورمولا 3» في الموسم الماضي، والذي يستعد لخوض غمار بطولة الفئة الثانية «فورمولا 2» في الموسم الجديد. وميك هو النجل الأكبر للأسطورة ميكايل، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم (سبعة منها مع فيراري).

ويغيب شوماخر الأب عن الظهور منذ تعرضه لحادث تزلج خطر في 29 ديسمبر 2013، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.