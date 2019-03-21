مجلس دبي الرياضي يطلع على تقارير اللجان.. ومتابعة أداء الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض مجلس دبي الرياضي، خلال اجتماعه الثالث برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة مطر الطاير، تقارير اللجان الدائمة في المجلس، وهي: لجنة الاستثمار والمشاريع، لجنة التطوير والمستقبل، لجنة الحوكمة، وناقشت كل لجنة خطط عملها والمبادرات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتطوير العمل في القطاع الرياضي بدبي وفق التوقيتات الزمنية المعتمدة من مجلس الإدارة. واطلع المجلس على تقرير متابعة الأندية الرياضية وشركات كرة القدم في دبي، الذي وجه مجلس الإدارة بتنفيذه، وأنجزته إدارة التطوير الرياضي في المجلس، ويتضمن معلومات تفصيلية ضمن أربعة محاور هي: الأداء الفني للفريق الأول وفرق الأكاديميات، الأداء الإداري، الأداء التنظيمي وتوفير المختصين في جوانب العمل الرياضي وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، والأداء المالي.

واستعرض المجلس تقرير جانب الاستثمار في الأندية، وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه يتم تحديث التقرير بشكل مستمر وتحديد جوانب التطور في أداء كل نادٍ وشركة كرة قدم في جميع المحاور التي يغطيها التقرير، وتحديد التحديات التي يجب تذليلها من أجل تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء في جميع المجالات، كما تم التوجيه بقيام خبراء من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتقييم أكاديميات كرة القدم في دبي ورفع التوصيات لمجلس دبي الرياضي.

واعتمد مجلس الإدارة إرسال ستة لاعبين من أندية دبي ضمن الفئة العمرية 14-18 سنة الى فرنسا للتدريب، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك ضمن مبادرات المجلس لتطوير اللاعبين الموهوبين.

وتم في الاجتماع الاطلاع على أهم الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمها دورة ند الشبا الرياضية، والتأكيد على إنجازها على النحو الأمثل في جميع جوانب التنظيم، وكذلك الاطلاع على المخاطبات الواردة من عدد من الجهات الرياضية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس سعيد حارب، وأعضاء مجلس الإدارة: د.عبدالله الكرم، وعلي بوجسيم، وأحمد الشعفار، وموزة المري، ومريم الحمادي، ولمياء خان، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي.

تقييم لأكاديميات الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.