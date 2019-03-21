المصدر: الامارات اليوم

جماهير

طالبت جماهير وحداوية لجنة دوري المحترفين بمراجعة قرار منع استخدام مكبرات الصوت والأوراق الصغيرة، ووضع الأعلام على الجدران والرايات الطويلة في نهائي كأس الخليج العربي، غداً، على استاد هزاع بن زايد، والذي يجمعهم بفريق شباب الأهلي.

مدرب

نشر لاعب العين بندر الأحبابي مقطع فيديو، على حسابه في «إنستغرام»، أثناء قيام ريان يسلم بدور المدرب، مع زميله في المنتخب، لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، إذ وجه يسلم النقبي بتأدية بعض التدريبات في غرفة اللاعبين، أثناء معسكر «الأبيض» الحالي في أبوظبي، استعداداً لمواجهتي السعودية وسورية ودياً.

الهيئة

وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة لممثلي وسائل الإعلام، لحضور احتفال الهيئة باليوم العالمي للسعادة، الذي يقام اليوم بحضور رئيس الهيئة اللواء محمد خلفان الرميثي وذلك في مزرعة المرحوم ذياب بن هلال آل نهيان، بمنطقة الخوانيج في دبي (مزرعة السعادة).

شاهين

أثنى مغردون، على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار المدرب المؤقت للمنتخب الأول لكرة القدم، سليم عبدالرحمن، اختيار قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن ضمن القائمة الجديدة للمنتخب، في أعقاب تألقه، أخيراً، مع الشارقة، ونجاح فريقه في تصدر دوري الخليج العربي.