الكويتي مشعل جاسم.. متعدد المواهب ويكرِّس معظم وقته للعمل الخيري

المصدر: منصور السندي - أبوظبي

يتميز لاعب منتخب الكويت لكرة اليد لأصحاب الهمم، مشعل جاسم البدر، بشخصية مميزة، إذ رغم معاناته «متلازمة داون»، إلا أنه متعدد المواهب، فإلى جانب كونه لاعب كرة يد، هو أيضاً بطل عالمي في السباحة، وحاصل على أربع ميداليات في بطولات عالمية مختلفة، وأول غواص على مستوى العالم من فئة متلازمة داون يحصل على الرخصة الدولية في الغوص في 2002، ويعمل كذلك مقدماً لبرنامج أطفال في تلفزيون الكويت منذ 2002، ويكرس معظم وقته وجهده والأموال التي يحصل عليها في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وحل مشكلاتهم، وكذلك مساعدة أصدقائه، والوقوف معهم.

ويقول مشعل إن الإعاقة لا تمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتحقيق الأحلام والطموحات التي يسعى إليها، وأن مساعدة الآخرين «أفضل عمل يقوم به في حياته».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تحديت الإعاقة من خلال السباحة، وحققت فيها إنجازات عديدة، بينها ذهبية دورة لبنان، وذهبية دورة شنغهاي، وحصلت أيضاً على ميداليتين ذهبية وفضية في الأولمبياد الإقليمي (أبوظبي 2018)، وأخيراً اتجهت إلى كرة اليد، فضلاً عن تقديم برنامج أطفال على تلفزيون الكويت».

وشدد مشعل على أن «الإعاقة ليست سبباً يمنع الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وأن يكون إنساناً نافعاً لأسرته ومجتمعه، بل هي حافز للإبداع والتميز في مختلف المجالات»، مشيراً إلى الدعم المعنوي الكبير الذي ظل يجده شخصياً من أسرته، خصوصاً والده ووالدته. ويقول زميل مشعل، لاعب منتخب الكويت لكرة اليد ومدرب اللياقة البدنية في المنتخب أيضاً، مساعد حامد، إن مشعل يتميز بروح التحدي والإصرار، ويحرص خلال شهر رمضان على التطوع في الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات الإنسانية للآخرين.

الرخصة الدولية تؤهل

مشعل ليكون

مدرباً محترفاً للاعبين

من أصحاب الهمم

الذين يعانون

«متلازمة داون».