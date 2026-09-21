أمير الكويت يُعزّي محمد بن زايد ومحمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، برقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أعرب خلالهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم كافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.