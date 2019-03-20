أسماء ومريم ..أول مواطنتين تحكمان مباريات السلة لأصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

شهدت منافسات كرة السلة في الألعاب العالمية بدورة أبوظبي الحالية، مشاركة أسماء ماجد ومريم مبارك، كأول مواطنتين تحكمان مباريات السلة لأصحاب الهمم. يذكر أنهما أيضا لاعبتان في فريق النصر لكرة السلة، وكانت أسماء أيضاً أول حكمة مواطنة نجحت العام الماضي في إدارة مباراة نهائية في سلة دبي، ثم شجعت زميلتها مريم مبارك للانخراط في مهنة التحكيم بطموح إدارة مباريات أصحاب الهمم، والمشاركة في دورة الألعاب العالمية.

وقالت أسماء لـ«الإمارات اليوم»: «الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة كان بمثابة الحافز لمواصلة صقل الخبرات التحكيمية، والاستعداد بصورة مبكرة للمشاركة في إدارة مباريات كرة السلة، خصوصاً أن اتحاد اللعبة كان الداعم الأكبر لتوفير كل المتطلبات لخوضي هذا التحدي الذي يحتاج إلى اتباع أنماط تختلف عن إدارة مباريات الأسوياء».

وأوضحت: «خضعت برفقة زميلتي مريم لدورات مكثفة، وورش عمل على مدار الأشهر الماضية للتأقلم على قوانين مباريات أصحاب الهمم». بدورها، قالت مريم عن تجربتها الأولى: «لعبت زميلتي أسماء دوراً كبيراً في تشجيعي على دخول مهنة التحكيم، والاستعداد لتمثيل التحكيم الإماراتي بالصورة المثلى في الألعاب العالمية، وقد حظيت بدعم اتحاد اللعبة الذي وفر كل السبل بهدف التأقلم على قوانين مباريات أصحاب الهمم، سواء بورش عمل أو محاضرات عملية ونظرية امتدت على مدار الأشهر الماضية».

وأضافت: «حصلت على شرف إدارة مباراتي الأولى حكماً للطاولة، قبل أن أدير المباريات حكماً أساسياً، وهو شرف لأي رياضي في الدولة للمشاركة في إنجاح حدث عالمي يقام على أرض الإمارات»

أسماء ماجد

ومريم مبارك لاعبتان

في فريق النصر

لكرة السلة.