المصدر: الامارات اليوم

أوليفيرا

كشف لاعب الجزيرة والوصل السابق، البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، عن تلقيه عرضاً للعمل بالمجال الإداري من أحد أندية دوري الخليج العربي، عقب اعتزاله كرة القدم، حسب ما ذكرت صحيفة «استاديو ديبورتيفو» البرازيلية.

اعتذار

اعتذر لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، سالم عبدالرحمن، عن المشاركة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية، التي سيشارك فيها 15 لاعباً، من الذين سبق لهم الفوز ببطولات عالمية، بسبب ظروفه الدراسية.

تحدٍّ

قرر أمين سر اتحاد لعبة فردية خوض انتخابات الرئاسة في الدورة المقبلة، متحدياً رئيس الاتحاد الحالي الذي خلف وعده معه بترشيحه لمنصب دولي في اللعبة، مفضلاً عليه عضواً آخر بالاتحاد.

توثيق

حصل حساب نادي عجمان في «تويتر»، أول من أمس، على خاصية التوثيق «العلامة الزرقاء»، لينضم بذلك لمجموعة من أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم الحاصلة على التوثيق، ويكون بذلك مصدراً رئيساً للأخبار لجماهير «البرتقالي»، ووسائل الإعلام.

بيرغ

غادر لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، إلى بلاده من أجل الالتحاق بتحضيرات السويد لدوري الأمم الأوروبية، وجاء استدعاء المهاجم بيرغ لقائمة منتخب بلاده في توقيت يشهد تراجعاً حاداً لسجله التهديفي، إذ لم يحرز أي هدف منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.