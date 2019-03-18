الإمارات تشارك في بطولة آسيا للملاكمة النسوية

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

قرر اتحاد الملاكمة المشاركة في بطولة آسيا للملاكمة النسوية التي ستقام في تايلاند الشهر المقبل، وتأتي هذه المشاركة المرة الأولى في تاريخ ملاكمة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد في مقره بأبوظبي برئاسة انس العتيبة.

من جانبه اوضح الامين العام للاتحاد حسن الحمادي، أنه سيتم مفاتحة الاتحاد الكوبي للملاكمة لانتداب كادر فني يساهم بتطوير الملاكمة الاماراتية، كما قرر المجتمعون المشاركة في بطولة اسيا للرجال القادمة التي ستقام تايلاند، ووصف الحمادي اشراك المرأة في الملاكمة القارية بالمبادرة الهامة وان القرار جاء بطلب من اللجنه الفنيه لتوسيع رقعة المشاركة النسائية مستقبلا، وايمانا من الاتحاد باهمية المرأة بالمشاركة الرياضيه بصفة عامة، كما استعرض الاجتماع اجندة الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه انس العتيبة والعمل على دعم توجهاته، واثنى الاجتماع على جهوده وبرنامجه السنوي وبما يساهم بتحقيق النجاح خلال المرحلة القادمة.