الزعابي بطل المواطنين في «ترايثلون الفجيرة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أحرز، أمس، فارس الزعابي، المركز الأول في سباق الفجيرة الدولي للترايثلون، ضمن فئة المواطنين، في حين عاد المركز الثاني لعبدالله اللقيطي، وحل ثالثاً يوسف الحمادي. وفي النتائج الأخرى، فاز البرتغالي فيليب ازفالدو، بالمركز الأول في فئة المحترفين، تلاه الألماني تلي شرام ثانياً، والإنجليزي بين بارنيل ثالثاً.

أما على مستوى منافسات السيدات فقد توجت باللقب الفنزويلية جوسلي بري، وجاءت ثانية الإنجليزية لوتي لوكاس، ثم البلجيكية جولي جانوروثيا ثالثة.

وشهدت البطولة تنظيم مسابقات منفصلة للفئات العمرية الواعدة من 8-12 سنة، بمشاركة مميزة لنحو 220 لاعباً ولاعبة. وحضر المنافسات الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد حمدان الزيودي، ومدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المهندس علي قاسم، والمدير الفني نادر أبوشاويش.

وفِي ختام السباق كرم الشيخ أحمد الشرقي الرعاة والمنظمين، وشمل التكريم مدير هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وعضو الهيئة العامة للرياضة شريف العوضي، ومدير فندق بلو دايمون (الجهة المستضيفة) حسام طنطاوي، ومدير دائرة الأشغال في الفجيرة سالم مكسح، وعضو لجنة ترايثلون الإمارات أحمد جبر.