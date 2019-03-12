حميد بن عمار يشهد الحفل الختامي لبرنامج المدن المضيفة بعجمان

المصدر: عجمان - وام

شهد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الرئيس الفخري لبرنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان، الحفل الختامي لبرنامج المدن المضيفة في الإمارة، الذي أقيم في حديقة العلم، وتضمن فعاليات ثقافية ومجتمعية عدة، بحضور وفود تسع دول مشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، و414 رياضياً.

وأكد الشيخ حميد بن عمار، في كلمة ألقاها، أن «استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، تعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولتنا بين دول العالم في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم، هذه الفئة التي مازالت تبهرنا دوماً بإنجازاتها وعطائها».

وأضاف: «إننا في إمارة عجمان فخورون بالمشاركة في برنامج المدن المضيفة، هذا البرنامج الذي شكّل جسراً للتواصل مع كل المجتمعات، وأتاح لنا تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات المشتركة، والتعرف إلى عادات وتقاليد الشعوب».

وأعرب عن فخره بالرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص، قائلاً: «إننا نفتخر بكم، تماماً كما تَفتخِر بكم بلدانُكم، وإننا نسْتلهِم منكم الدروس في الإصرار والعزيمة، ونتمنى لكم تحقيق الانتصارات التي تليق بعطائكم». وأشاد بجهود اللجنة التوجيهية، وفرق عمل الأولمبياد الخاص بإمارة عجمان، والمتطوعين، في تنفيذ ووضع برنامج متكامل للوفود، ينقل لهم صورة إيجابية وجميلة، حول إرث الإمارات الأصيل من عادات وتقاليد عربية بكل فخر واعتزاز، مثمناً دور الجهات الحكومية في إمارة عجمان على مشاركتها الفعالة في استضافة الحدث.