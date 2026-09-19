حميد بن راشد: محمد بن راشد نموذج في تحويل الرؤية إلى واقع والطموح إلى إنجاز

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحمل خلاصة تجربة ثرية في القيادة والعمل العام، ويفتح آفاقاً جديدة للتأمل في تجارب الحياة.

وقال سموه، في رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تلقينا كتابكم (الرسائل) بكل تقدير واعتزاز.. كتاب يحمل خلاصة تجربة ثرية في القيادة والعمل العام، ويفتح آفاقاً جديدة للتأمل في تجارب الحياة».

وأضاف سموه: «لقد كنتم، ومازلتم، نموذجاً في تحويل الرؤية إلى واقع، والطموح إلى إنجاز، والإيمان بالإنسان إلى مسيرة تنموية راسخة».

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الرسائل، مؤكداً أنها ستبقى حافزاً للجميع لمواصلة العمل، وترسيخ ما تحقق للوطن من مكتسبات، والمضي به نحو مزيد من الرفعة والازدهار.

حميد بن راشد:

• أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تلقينا كتابكم «الرسائل» بكل تقدير واعتزاز.. كتاب يفتح آفاقاً جديدة للتأمل في تجارب الحياة.