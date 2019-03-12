محمد بن راشد يشهد «قــدرة السيدات» في مهرجان ولي عهد دبــــي

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، في افتتاح سباقات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبمشاركة 179 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

- الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «يوتوفا» تفوز باللقب. - 179 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة شاركن في السباق.

وفازت بلقب السباق الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «يوتوفا» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 4:04:45 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسا على صهوة الجواد «توفكا» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 4:05:13 ساعات، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة الجواد «بارك ستار» المملوك إلى إسطبلات «إم 7» للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4:05:22 ساعات. ويضم مهرجان ولي عهد دبي أربعة سباقات، إذ يقام اليوم سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كيلومتراً، بينما يقام غداً سباق كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، وسيكون الختام السبت المقبل بإقامة كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً.

أما بالنسبة إلى سير السباق تصدّرت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «بارك ستار» المملوك إلى إسطبلات «إم 7» للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:26:08 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثانية الفارسة الإسبانية مايالين كالفو على صهوة الجواد «كازون تايغر» المملوك إلى إسطبلات «إم 7» للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:26:11 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «يوتوفا» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1:26:19 ساعة، واحتلت المركز الرابع الفارسة الإسبانية ناروا كالفو على صهوة الجواد «غازي» المملوك إلى إسطبلات «إم 7» للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:26:22 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الكازاخستانية أنا أربزوفا على صهوة الجواد «سيينا بلاك» المملوك إلى إسطبلات «سيح السلم 2»، مسجلة زمناً قدره 1:26:35 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً حافظت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 2:38:12 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «توفكا» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 2:38:21 ساعة، واستمرت الفارسة آية عبدالرضا في المركز الثالث، مسجلة زمناً قدره 2:38:22 ساعة، وصعدت الفارسة الإسبانية إيليلا غونزاليس من المركز التاسع إلى الرابع على صهوة الجواد «رازنا» المملوك إلى إسطبلات «إم 7»، مسجلة زمناً قدره 2:38:47 ساعة، وجاءت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري في المركز الخامس، متقدمة من المركز العاشر، على صهوة الجواد «أريزونا» المملوك إلى إسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 2:38:47 ساعة. في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً إثارة كبيرة، بتقدم الفارسة الإسبانية ناروا كالفو من المركز السادس إلى الأول، مسجلة زمناً قدره 3:33:54 ساعات، بينما حافظت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا على موقعها في المرتبة الثانية، مسجلة زمناً قدره 3:34:07 ساعات، كما استمرت الفارسة آية عبدالرضا في المركز الثالث بزمن قدره 3:34:15 ساعات، وصعدت الفارسة الأيرلندية أيمي لويس من المركز السابع إلى الرابع على صهوة الجواد «هيترو» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 3:34:17 ساعات، وتبعتها في المركز الخامس الفارسة الإسبانية مايالين كالفو، مسجلة زمناً قدره 3:34:25 ساعات.