أولى جولات مونديال «إكس كات» تنطلق في الفجيرة 13 الجاري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 15 الجاري في المنطقة البحرية المقابلة لكورنيش الفجيرة.

ويشارك في المنافسات، 12 زورقاً من دول عديدة على رأسها أبطال الإمارات من خلال ثلاثة زوارق تمثل فرق أبوظبي وشرطة دبي، بجانب ايطاليا وفرنسا والسويد وأستراليا وروسيا. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد أمس، في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وحضره نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة أحمد إبراهيم، ومدير منتجع السلام بالفجيرة (الشريك الاستراتيجي) حسام طنطاوي، وعضو لجنة الزوارق السريعة هيثم كمال.

وقال أحمد إبراهيم إنه تمت إضافة مسابقة جديدة تتمثل في «كأس الفجيرة للتحدي»، التي يحظى بها بطل الجولة.