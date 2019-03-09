أحمد بن حمدان يتوج أبطال «دبي للكايت سيرف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء أبطال اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي جرت أحداثها في شاطئ (نسناس) بجميرا، أمس.

وأقيم الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي. وتابع المنافسات علي بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي، وهزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات، اللذين قاما بعد نهاية السباق بتتويج الأبطال برفقة رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وتألق خلال المنافسات، نجم المنتخب محمد المنصوري، الذي تصدر فئة المواطنين، متفوقاً على زملائه راشد الفلاسي (الثاني)، وسالم راشد (الثالث).

وفي فئة المحترفين تمكن الفرنسي باول سيرين من انتزاع المركز الأول. وشهدت منافسات الناشئين تألق البريطاني المقيم في دبي هاري راسيل. ولدى الناشئات تألقت المتسابقة البريطانية سارا دوغلاس التي انفردت بالصدارة والمركز الأول.

وقدم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، درعاً تكريمية إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تسلمه علي بالحبالة، تقديراً لمواقف النادي ودعمه لأنشطة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن لجنته تطمح لتوسيع قاعدة الأجندة والبطولات المتنوعة في الكثير من المناطق على امتداد سواحل الدولة، وذلك بعد النجاحات المتواصلة التي تحققت للأحداث التي أقيمت في أبوظبي ودبي، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية في الدولة في الترويج للرياضات البحرية.