المصدر: الامارات اليوم

معسكر

تتجه بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة إلى البحرين، اليوم، لخوض معسكر خارجي يمتد سبعة أيام استعداداً للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية المقررة في الكويت 20 الجاري.

عودة

قال لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو مينديز، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع «الإمبراطور» أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة 16 الجاري، مشيراً إلى أنه سيواصل الغياب عن الفريق أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا الإثنين المقبل.

استقالة

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأعضاء الثلاثة في مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذين يشملهم قرار الهيئة العامة للرياضة الأخير الخاص بمنع ازدواجية المناصب الرياضية، تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، لكن الأخير رفضها، حفاظاً على استقرار الاتحاد.

الجنيبي

عاد طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الحكم الدولي عمار الجنيبي، إلى الدولة، قادماً من كوريا الجنوبية، بعدما أدار مباراة فريقي جيونجنام الكوري الجنوبي وشاندونغ ليونينغ الصيني في دوري أبطال آسيا.