منتخب السيدات يفوز على العراق وتونس في البطولة العربية للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت لاعبات المنتخب الوطني للشطرنج الفوز الأول في البطولة العربية للفرق الشطرنجية، المقامة حالياً بمدينة الحمامات التونسية، وتستمر حتى بعد غد، بعد تغلبهن على العراق 2.5 مقابل 1.5 نقطة، كما نجحن في الفوز على تونس 4-صفر، وهي أفضل نتيجة للفرق المشاركة حتى الآن، ورغم أن المنتخب خسر ضربة البداية أمام منتخب الجزائر القوي في الافتتاح، إلا أن هذه النتائج أعادته للمنافسة على أحد المراكز الأولى، بعدما أنهى الدور الأول بفوزين وخسارة، ويلتقي اليوم مجدداً مع الجزائر في بداية الدور الثاني، وبعدها يواجه العراق وتونس.

ويتصدر منتخب الجزائر البطولة برصيد 8.5 نقاط، يليه منتخبنا في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، والعراق ست نقاط في المركز الثالث، وتونس في المركز الرابع والأخير برصيد 1.5 نقطة، ويضم منتخب السيدات آمنة نعمان وعائشة سرحان ووافية درويش وروضة السركال وياسمين علي، والإدارية هدى النعيمي، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير، الكوبي والتر أرينسيبيا.

من جانبه، خسر منتخب الرجال أمام اليمن بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، وسبقتها الخسارة أمام الجزائر صفر-4، وجمع منتخبنا، الذي يضم جاسم عبدالرحمن وعمر نعمان وأحمد فريد وعمران الحوسني وعمار السدراني، ومعهم المدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا، أربع نقاط في ثلاث جولات، ويلتقي في الجولة الرابعة أمام العراق، وفي حالة الفوز سيدخل منتخبنا من جديد في معترك المنافسة مع الكبار.

وأعربت رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، فوزية عباس، عن سعادتها بالمستويات المتميزة لمنتخب السيدات، وتحقيق فوزين حتى الآن في البطولة، مؤكدة أن معظم اللاعبات من صغيرات السن، ونعول عليهن كثيراً في المستقبل، وهناك أهداف واستراتيجية من خلال الدفع بهن في مثل هذه البطولات القوية، من أجل إكسابهن خبرة البطولات وانتزاع الرهبة منهن، ومنحهن ثقة كبيرة من أجل فتح الطريق أمامهن للمشاركة في بطولات قارية وعالمية.