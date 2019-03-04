مسابقة للثقافة والفنون بين أندية الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إطلاق الدورة الثامنة لسباق الأندية للثقافة والفنون «لحرصه على تنمية جوانب المهارات الثقافية والفنية للاعبين، في مختلف أندية إمارة الشارقة، وتعزيز الروح الإبداعية لدى كل لاعب».

وشكّل المجلس لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون، الدورة الثامنة، برئاسة عضو مجلس الشارقة الرياضي، مصبح الكتبي، وعضوية مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، سعيد العاجل، ورئيس قسم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، عفراء المشغوني، ورئيس قسم الأندية الخاصة، عبدالله آل علي، والخبير الإعلامي، إسلام الشيوي، وأخصائي تربية خاصة، جاسر محاشي، ومنسق أنشطة، هاني محمد القاسم، والسكرتير محمد صلاح.

وقال المجلس إن اللجنة ستعمل على التواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة في السباق، واعتماد ميزانية السباق، واعتماد الجدول الزمني لفعاليات السباق، واعتماد قوانين وشروط السباق، وأسماء الحكام المرشحين للسباق، والاطلاع على نتائج السباق، وأسماء الفائزين وتجهيز الحفل الختامي.