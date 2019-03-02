تتويج أبطال «صيد الأسماك» أمام زوار معرض دبي للقوارب اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطفت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، الأضواء في الدورة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019.

وكان مقرراً أن تستمر المسابقة الفريدة، التي ينظمها النادي للمرة الثانية على هامش فعاليات المعرض العالمي حتى اليوم، لكن نظراً لحالة البحر واضطرابه تقرر الاكتفاء بمشاركات اليومين الأول والثاني، وتتويج الأبطال اليوم أمام زوار المعرض. ونظم النادي ثلاث محطات ضمن البطولة، بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والناقلة الوطنية «طيران الإمارات» و«بي آند أو» ماريناس ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019. ونجح المتسابق رقم 13 سعيد محمد جابر المهيري في الحصول على أكبر سمكة كنعد وزناً (21.40 كلغ) وبطول (140 سم) ،ليتصدر منافسات هذه الفئة، ويكسب جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من «طيران الإمارات»، وأيضا موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً لدى «بي أند أو» ماريناس.