المصدر: الامارات اليوم

باتنا

قال مصدر بنادي الوحدة إن شركة الكرة لم تقم حتى الآن بتسليم رسالة رسمية إلى اللاعب المغربي مراد باتنا باستبعاده من القائمة الآسيوية، رغم إعلانها القرار رسمياً، حيث ينتظر اللاعب تسلم هذه الرسالة للرد عليها من خلال محاميه.

زاكيروني

استضافت قناة نادي ميلان الإيطالي، مدرب المنتخب الوطني السابق، الإيطالي زاكيروني، لتحليل مباريات «الروسونيري»، إذ بات المدرب الذي رحل عن تدريب «الأبيض» عقب نهاية كأس آسيا 2019، لا يرتبط بتدريب أي فريق.

مسفر

كشف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، الذي يواجهه اليوم في الجولة 17 للدوري، دربه من قبل، قائلاً إن هذه ثاني مواجهة بينهما، بعد أن انتهت الأولى بتفوق مسفر عليه عندما كان مدرباً لبني ياس.

تحذير

حذّر مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الاتحاد من التعامل مع وسائل الإعلام، في أعقاب الانتقادات التي طالت الاتحاد، بسبب إخفاقه في إدارة شؤون اللعبة، ومطالبة الأوساط الرياضية له بالاستقالة.