تهلك: 197 جنسية شاركت في «تنس دبي» منذ ولادتها عام 1993

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف مدير بطولات «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفين، صلاح تهلك، عن أن نجاحات بطولات «تنس دبي» للسيدات والرجال معاً تحقّقت بعد استقطاب نخبة نجوم الكرة الصفراء من شتى دول العالم، في تعداد بلغ في مجمله 197 جنسية منذ ولادة البطولة عام 1993، منها 44 جنسية سجلت في نسخة 2019 المقامة حالياً في ملاعب منطقة القرهود في دبي، وبلغ إجمالي جوائزها 5.6 ملايين دولار، ويسدل الستار عليها غداً بتتويج بطل النسخة الـ27 للرجال، التي تأتي بعد أسبوع فقط من تتويج السويسرية بليندا بينشيش، السبت الماضي، بلقب النسخة الـ19 للسيدات.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»، إن «بطولات تنس دبي تمثل نموذجاً مصغراً عن حالة التجانس بين كل الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة، خصوصاً أن البطولة التي تحتفل هذا العام بالذكرى 27 لولادتها، نجحت على مدار تاريخها في استقطاب نخبة نجوم الكرة الصفراء من 197 جنسية وبلداً مختلفاً من حول العالم، منها 44 جنسية سجلت حضورها في البطولة الحالية».

وأوضح: «ليس بغريب عن دولة الإمارات، التي تحتفل بـ(عام التسامح)، في أن تمثل نموذجاً يحتذى به على صعيد التعايش واحترام كل الحضارات والثقافات والأديان، وهي القيم ذاتها التي ارتكزت عليها بطولات (سوق دبي الحرة)، على مدار تاريخها، ما أسّس لصداقات عديدة ليس على صعيد اللاعبين فحسب، بل طالت عائلاتهم التي باتت تحرص في كل عام على القدوم إلى دبي لمتابعة بطولاتها، بالصورة ذاتها التي سجلتها نسخة 2019 في ظل حضور 32 فرداً مثّلوا عائلات ست لاعبات وسبعة لاعبين نافسوا على لقبي بطولات السيدات والرجال».

واستطرد قائلاً: «روحية العائلة التي تتمتع بها بطولات (سوق دبي الحرة)، بجانب عوامل الأمن والأمان التي تعد من السمات الواسعة الانتشار لدولة الإمارات التي تحظى بتعايش أكثر من 200 جنسية على أراضيها، كانت من أبرز العوامل التي ساعدت، في كل عام، على عودة عوائل اللاعبين واللاعبات إلى دبي».

وعن أكثر الجنسيات التي شاركت بتاريخ البطولة، قال تهلك: «تنوع قائمة الجنسيات بصورة سنوية، إلا أن الغلبة تذهب للاعبي أوروبا بشقّيها الشرقي والغربي، متبوعةً بلاعبي ولاعبات الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اللافت في نسخة 2019 هو التفوق الأميركي الواضح في ظل مشاركة 14 لاعباً ولاعبة من أصل 170 شاركوا في بطولتي الرجال والسيدات، مقارنة بتساوي ممثلي كرواتيا وروسيا عبر تشاركهما المرتبة الثانية مع 10 لاعبين ولاعبات من كلا البلدين».

واختتم: «التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة يؤكد مجدداً مدى عراقة ومكانة بطولات (تنس دبي) على الساحة الدولية، إذ ليس بغريب تواجد 19 بطل عالم على مدار تاريخها يمثلون جنسيات مختلفة، ومن أبرزهم بالتأكيد الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، صاحب الألقاب السبعة في دبي، الذي يحرص بصورة دائمة على اصطحاب عائلته إلى البطولة».

مونفيس يُنهي مفاجآت الليتواني بيرانكيس

وضع المصنّف 23 عالمياً، الفرنسي جيل مونفيس، حداً لمفاجآت المصنف 113 عالمياً الليتواني ريتشارد بيرانكيس عند الدور ربع النهائي في تنس دبي، بعد أن نجح مونفيس، أمس، في الفوز على منافسه بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-1 و6-7 و6-2» في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس لملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، في لقاء دام ساعة و59 دقيقة.

وبانتصاره هذا وضع الفرنسي مونفيس حداً لسلسلة المفاجآت التي فجرها الليتواني بيرانكيس في تنس دبي، بدايةً من اقصائه في الدور الأول المصنف الـ15 عالمياً الروسي دانيال ميدفيدف، وأتبعها أول من أمس في الدور الـ16 بأن يصبح أول لاعب في تاريخ ليتوانيا يبلغ ربع نهائي بطولة مخصصة للاعبين المحترفين، مصنفة من فئة «500 نقطة»، بفوزه على المصنف 68 الأميركي دينس كودلا.

وتُعد مواجهة الأمس الثانية التي تجمع اللاعبين تاريخياً منذ لقاء ربيع عام 2014 حين التقيا في ربع نهائي بطولة بوخارست المفتوحة في مباراة فاز حينها مونفيس بمجموعتين نظيفتين «6-2 و6-3».

ويلتقي مونفيس اليوم في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء المصنف 11 عالمياً والخامس في البطولة، اليوناني استيفانوس تسيتسيباس، مع البولندي هيربيرت هوركايز المصنف 77 على العالم، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

«الزوجي الهندي» يبلغ نصف النهائي

احتاج الثنائي الهندي بوراف راجا وجيفان نيدونشيزهيان، أمس، إلى حسم شوط كسر الإرسال والفاصل بواقع «10-8»، لضمان انتصارهما على الثنائي المكون من الإسباني فيرناندو فيرداسكو والألماني فيليب كولشرايبر، والعبور إلى الدور نصف النهائي في بطولة «تنس دبي» لمنافسات الزوجي، وذلك بعد أن شهدت المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي الأول، وامتدت قرابة الساعتين، تبادلاً للسيطرة على مجموعتيها، بعد أن حسم الثنائي رادا ونيدونشيزهيان المجموعة الأولى «7-6»، قبل أن يدرك الثنائي فيرداسكو وكولشرايبر التعادل بحسم المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها «7-6».

ويلتقي الثنائي راجا ونيدونشيزهيان اليوم في نصف النهائي، الزوجي المكون من الألماني جان لينارد ستروف والياباني بين مكلاشلان اللذين نجحا مبكراً في حجز مقعدهما لهذا الدور، بفوزهما أول من أمس على الثنائي المكون من النمساوي أوليفر ماراش والكرواتي مات بافيك، بواقع مجموعتين دون رد «7-5 و7-5».