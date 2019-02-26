14 لاعباً في قائمة منتخب الكرة الشاطئية بمعسكر تايلاند

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تغادر بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، صباح غد، إلى تايلاند، حيث المحطة الأخيرة من محطات الإعداد للمشاركة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية التي ستقام في مدينة باتايا الساحلية للفترة من السابع إلى 17 مارس المقبل، بمشاركة 15 منتخباً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، حيث يلعب أبيض الشواطئ في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان والصين وقيرغيزستان، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في باراغواي.

وتضم بعثة منتخبنا للكرة الشاطئية المغادرة إلى تايلاند 14 لاعباً اختارهم المدير الفني محمد المازمي، هم: محمد حمزة، وليد محمدي، أحمد بشر، علي محمدي، وليد بشر، درويش أحمد، علي كريم، كمال علي، هيثم الكعبي، محمد البحري، حميد جمال، عباس علي، هشام منتصر، وأحمد الملاحي.

وقال مدير منتخبنا للكرة الشاطئية، خليل أهلي، إن معسكر بانكوك يمثل أهمية كبرى بالنسبة للجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز اللاعبين من كل النواحي النفسية والبدنية والفنية، مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض عدداً من المباريات الودية في تايلاند مع منتخبات آسيوية. وأشاد مدير المنتخب بعطاء اللاعبين، والتزامهم في البرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني، متمنياً أن يكون الأبيض في قمة الجاهزية لخوض غمار البطولة والمنافسة على لقبها، وتكرار فرحة إنجاز التأهل إلى المونديال.