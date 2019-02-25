لقب تنس دبي يقود السويسرية بنشيتش التقدم إلى المركز 23 عالمياً

المصدر: جوني جبور-دبي

أهدى لقب "تنس دبي" للسيدات التي أسدل الستار عنها السبت الماضي، البطولة المتوجة السويسرية بلينده بنشيتش التقدم 22 مركزاً دفعةً واحدة على سلم ترتيب اللاعبات المصنفات على العالم، بعد أن منحتها النقاط الـ 900 التي حققتها بفوزها بالمركز الأول في دبي التقدم إلى المركز 23 عالمياً، بعد أن كانت في التصنيف الأخير الاثنين الماضي في المرتبة 45 على العالم.

ونجحت بينشتش خلال مشوارها نحو لقبها في دبي، في إقصاء أربعة من المصنفات العشر الأوائل على العالم، من أبرزهن الفوز في النصف نهائي على المصنفة الثانية عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، قبل أن تنجح السويسرية في الفوز بالمباراة النهائية على حساب منافستها التشيكية بيترا كفيتوفا التي استفادت بدورها رغم حلولها وصيفة في دبي بالتقدم إلى المرتبة الثالثة في سلم التصنيف العالمي.

وإليكم فيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي الجديد الصادر هذا اليوم من رابطة محترفات التنس العالمي، وذلك وفقاً للآتي:

1ـ اليابانية ناومي أوساكا: 6871 نقطة

2ـ الرومانية سيمونا هاليب 5727 نقطة

3ـ التشيكية بيترا كفيتوفا 5605 نقطة

4ـ الأمريكية سلوان ستيفنز 5307 نقطة

5ـ التشيكية كارولينا بليسكوفا 5145 نقطة

6ـ الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4900 نقطة

7ـ الهولندية كيكي بيرتنز 4885 نقطة

8ـ الألمانية أنجيليك كيربر 4880 نقطة

9ـ البيلاروسية أرينا سابالينكا 3565 نقطة

10ـ الأميركية سيرينا وليامز 3406 نقطة