المصدر: الامارات اليوم

مدرب

دخل مدرب أحد أندية المقدمة في موقف محرج حينما حاول منع أحد الصحافيين من توجيه سؤال إلى مهاجم فريقه حول سبب تراجع معدله التهديفي مقارنة بالموسم الماضي، لكن المفاجأة كانت في أن اللاعب تجاهل مدربه، ورد على السؤال بطريقة مهذبة واحترافية.

احتفاء

احتفى لاعبو فريق الوصل بزميلهم المدافع عبدالله جاسم بمناسبة يوم ميلاده الـ22، إذ قدموا له التهاني على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، متمنين له الاستمرار في تقديم الأداء الأفضل مع الفريق دائماً.

زهران

وجد لاعب نادي عجمان، حسن زهران، في مدرجات استاد زعبيل، لمشاهدة مباراة الوصل والوحدة في دوري الخليج العربي، أول من أمس، إذ يحرص زهران على دعم فريقه السابق «الإمبراطور»، رغم رحيله منذ الموسم الماضي إلى «البرتقالي».