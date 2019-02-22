المصدر: الامارات اليوم

نصراوية

يرفض عدد كبير من لاعبي النصر الحديث إلى الصحافيين بعد المباراة بداعي استعجالهم ورغبتهم في المغادرة سريعاً، لكنهم يتواجدون لاحقاً خارج الملعب برفقة أصدقائهم المشجعين.

بيع

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي فتحت الباب لرحيل لاعب أجنبي يعد من نجوم الفريق في المواسم الماضية، بعدما تراجع مستواه بشكل كبير، واشترطت الحصول على مقابل مادي مناسب نظير بيعه.

استقالة

قدم أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد لعبة فردية استقالة جماعية من مناصبهم، بسبب تدخل رئيس الاتحاد في عملهم، بعزله مدرب منتخب المراحل السنية من منصبه على الرغم من نجاحه في تحقيق العديد من الميداليات الملونة عربياً وخليجياً وقارياً هذا الموسم.

«تيفو»

انتهى مشجعون لنادي الشارقة من إعداد «تيفو» يحث الجمهور على الحضور بكثافة في المدرجات لمساندة الفريق خلال مباراة الشارقة المقررة اليوم أمام شباب الأهلي، بهدف مواصلة الشارقة لانتصاراته وتعزيز صدارته للدوري.