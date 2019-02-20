المصدر: الامارات اليوم

غاريدو

تفاعل مدرب العين الجديد، الإسباني خوان غاريدو، مع تغريدة نشرها لاعب الأهلي المصري السابق، أحمد عادل، الذي أشاد بتعاقد «الزعيم» مع المدرب الإسباني، قائلاً إنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب «الأحمر»، وقال غاريدو: «شكراً أحمد».

أحمد ربيع

دخل مهاجم الجزيرة، أحمد ربيع (23 عاماً)، فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده في يناير الماضي، وأصبح متاحاً لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه اعتباراً من الانتقالات الصيفية المقبلة دون الرجوع إلى ناديه، وينتظر ربيع تحديد موقفه من خلال مفاوضات ستجري قريباً مع الجزيرة.

برمان

شارك لاعب العين، أحمد برمان، في تدريبات «الزعيم» الجماعية بعد عودته من صربيا، عقب تلقيه العلاج للتعافي من إصابة في أوتار الركبة، كان قد تعرض لها اللاعب، وحرمت الفريق من جهوده في مباراة الظفرة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي لكرة القدم.