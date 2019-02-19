غاريدو مدرباً للعين حتى نهاية الموسم

المصدر: معاذ كمبال – العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، رسمياً، عن التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو (49 عاماً)، لقيادة فريق الكرة الأول حتى نهاية الموسم الحالي، قابلاً للتمديد بموافقة الطرفين، وسيدشن المدرب الإسباني مهمته بقيادة «الزعيم» في مواجهة النصر، السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليعود بذلك الفريق للمدرسة الإسبانية مجدداً، بعد خمس سنوات على إقالة المدرب كيكي فلوريس. وقال غاريدو، للموقع الرسمي لنادي العين، إنه لم يتردد في قبول عرض العين، لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة النادي، الذي يمتلك إدارة محترفة، ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالمي، وقال: «أي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانات لاعبي العين، لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب، وفي اعتقادي أنهم قدموا أنفسهم في كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، بصورة مشرفة، حصلوا من خلالها على إشادة وتقدير الجميع».

وأعرب مدرب العين الجديد عن بالغ تقديره، لإدارة نادي العين على احترافية التعامل، موضحاً: «جلست مع إدارة النادي، خلال فترة المفاوضات، وتم توضيح أهداف النادي، وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة، وشخصياً على معرفة جيدة بالفريق وجميع العناصر التي يضمها، وهدفنا الرئيس يكمن في المنافسة في لقب دوري أبطال آسيا 2019، والمحافظة على لقب بطولة الدوري، والعين يمتلك الإمكانات والمقدرة والشخصية القوية، التي ستقوده إلى تحقيق طموحات جماهيره».

السيرة الذاتية

بدأ غاريدو مشواره التدريبي في مسقط رأسه مع فريق نادي إل بوغ، خلال الفترة من 1993 وحتى 1998، وبعدها تولى مهمة تدريب فريق نادي أوندا الإسباني في موسم 1998-1999، قبل أن ينتقل لتدريب فياريال الإسباني 2002-2011، وبعد تسع سنوات أمضاها مع فياريال غادر إلى الدوري البلجيكي، عندما تولى قيادة فريق نادي كلوب بروغ 2012-2013.

وفي موسم 2013-2014 عاد للدوري الإسباني، مجدداً، عبر بوابة نادي ريال بيتيس، قبل أن ينتقل للأهلي المصري في موسم 2014-2015، وحقق معه لقبي السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما درب غاريدو في منطقة الخليج، بقيادته فريق الاتفاق السعودي، وأمضى معه موسماً واحداً 2016-2017، قبل أن يغادر إلى الدوري المغربي ليقود فريق الرجاء 2017-2019، وحقق معه لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وكأس العرش المغربي.

25 سيرة ذاتية

شكر رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي على جهودها في التوصل للمدرب المناسب للفريق، وذلك بعد أن استعرضت نحو 25 سيرة ذاتية، لأسماء مدربين من مدارس كروية مختلفة، قبل الاتفاق مع غاريدو.

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