العين يعود لمدرسة التدريب الإسبانية بعد 5 سنوات

وقال غاريدو في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين إنه لم يتردد في قبول عرض العين لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير والذي يمتلك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي وقال "أي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانيات لاعبي العين لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب. وفي اعتقادي أنهم قدموا أنفسهم في كأس العالم للأندية الإمارات 2018 بصورة مشرفة حصلوا من خلالها على إشادة وتقدير الجميع".

وأعرب مدرب العين الجديد، عن بالغ تقديره لإدارة نادي العين على احترافية التعامل، موضحاً: “جلست مع إدارة النادي خلال فترة المفاوضات وتم توضيح أهداف النادي وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة، وشخصياً على معرفة جيدة بالفريق جميع العناصر التي يضمها، وهدفنا الرئيس يكمن في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019 والمحافظة على لقب بطولة الدوري والعين يمتلك الإمكانيات والمقدرة والشخصية القوية التي ستقوده إلى تحقيق طموحات جماهيره.

وعبر المدرب الإسباني عن أمنياته في أن يحظى الفريق في المرحلة المقبلة بالدعم القوي والمساندة المطلوبة من جميع أعضاء العائلة العيناوية المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وجماهير وكل منتسب للنادي بروح الفريق الواحد، الكل يدرك جيداً أنه لا وقت للحديث وأهدافنا في العين واضحة ولا سقف لطموحاتنا الأمر الذي يفرض علينا التركيز بصورة جيدة ومضاعفة الجهود وأتمنى أن نوفق في تحقيق أهداف هذا الكيان الكبير وإسعاد جماهيره الوفية".

السيرة الذاتية

وبدأ مشواره التدريبي في مسقط رأسه مع فريق نادي ال بوج، خلال الفترة من 1993 وحتى 1998، وبعدها تولى مهمة تدريب فريق نادي أوندا الإسباني وذلك في موسم 1998/1999، قبل أن ينتقل للتدريب في نادي فياريال الإسباني منذ عام 2002 ولغاية 2011، وبعد تسع سنوات أمضاها مع فياريال غادر إلى الدوري البلجيكي، عندما تولى قيادة فريق نادي كلوب بروج 2012/2013.

وفي موسم 2013/2014 عاد للدوري الإسباني مجدداً عبر بوابة نادي ريال بيتيس، قبل أن يعمل في المنطقة العربية بعد أن تلقي عرضاً من الأهلي المصري في موسم 2014/2015 وحقق معه لقبي السوبر المصري وكأس الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية.

كما درب غاريدو في منطقة الخليج بقيادته لفريق الاتفاق السعودي وأمضى معه موسماً واحداً 2016/2017، قبل أن يغادر إلى الدوري المغربي ليقود فريق نادي الرجاء هناك منذ 2017 وحتى 2019، وحقق مع الفريق المغربي لقب بطولة الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية وكأس العرش المغربي