«دبي الرياضية» تخصص أحدث كاميرات «سبايدر» لنقل فعاليات «دولية التنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الجديدة لبطولة دبي الدولية للتنس، التي تجتذب عشاق الكرة الصفراء من كل أنحاء العالم. وتخصص قنوات دبي الرياضية تغطية خاصة للحدث الكبير، من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في هذه البطولات، بينها أحدث كاميرات «سبايدر».

وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها سوق دبي الحرة على ملاعب نادي الطيران، حيث تنطلق اليوم بطولة السيدات من خلال الدور الأول.

وأكدت «دبي الرياضية» أن نقل مباريات التنس، والتي تحتاج إلى زوايا خاصة، وإعادات دقيقة، ما دفعها إلى تخصيص عشرات الكاميرات، بالإضافة إلى أحدث كاميرات «سبايدر»، وأكثر من 35 مصوراً وخمسة مخرجين، لنقل فعاليات البطولة بالمستوى العالمي.

وأكدت مشرفة الفعاليات بالمؤسسة، حنان البلوشي، أن قنوات دبي الرياضية ستنقل يومياً، واعتباراً من اليوم على الهواء مباشرة، أربع مباريات، وسيكون التعليق العربي متوافراً بجانب التعليق الإنجليزي للحدث، وبصوت المعلقين: الإماراتي خالد علي، والسعودي فهد بن سليمان.

وتابعت البلوشي أيضاً أنه «ستكون هناك رسالة يومية، من خلال المذيعة سوسن سعد، ستسلط الضوء خلالها على أبرز أخبار البطولة، والنجوم والنجمات الكبار المشاركين فيها، بجانب تخصيص مساحة من برنامج صباح الخير يا بلادي، الذي تقدمه قناة سما دبي، للحديث عن البطولة، وهذا التجمع العالمي على أرض دبي».