دبي تكشف عن بطل القارات تحت 13 سنة اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يسدل الستار، اليوم، على منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقاً من مختلف القارات.

وتقدم المشاركين في البطولة أندية ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيغو، بورتو، والأهلي المصري، بالإضافة إلى خمسة أندية تمثل الدولة في البطولة: النصر، الوصل، شباب الأهلي دبي، العين والوحدة.

وستُقام المباراة النهائية للبطولة عند الـ8:30 من مساء اليوم، يسبقها مباريات تحديد المراكز الشرفية.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، تُعد من الأحداث المهمة التي ينظر إليها مجلس دبي الرياضي، للاهتمام بقاعدة الناشئين في الدولة وتأهلهم بصورة جيدة من خلال الاحتكاك في سن مبكرة مع مدارس كروية من مختلف دول العالم.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «إننا نحرص بشكل سنوي على تطوير هذه البطولة لتكون إحدى أهم البطولات على مستوى العالم، فاليوم حينما نجد أندية كبيرة مثل يوفنتوس وتشيلسي وسلتا فيغو وريال مدريد وبرشلونة والأهلي المصري حريصة على الوجود بشكل سنوي في البطولة، فهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح بما يُحقق الأهداف التي نرجوها من البطولة».

وقال النجم الإسباني السابق وأحد منظمي البطولة، ميشيل سلغادو، إن «بطولة القارات ولدت وكبرت لتحقيق أهداف مهمة، فمن خلال الفرص التي يوفرها مجلس دبي الرياضي لمختلف الفئات العمرية، عبر تنظيم العديد من البطولات استطاعت الفرق المحلية أن تجد متنفساً لها لإبراز مواهبها أمام أشهر الفرق العالمية».

وأضاف: «إننا نعمل بكل جهدنا لكي تكون دبي موطناً لكل المهارات والنجوم، فهذه البطولة تعد فرصة حقيقية للفرق المحلية واللاعبين المحليين لتحدي أفضل الفرق بالعالم، من أجل تنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات والتجارب الكافية لصقل موهبتهم ومساعدتهم خلال مسيرتهم الرياضية كلاعبين في الأندية والمنتخبات».

وختم: «تُمثل البطولة كذلك فرصة للجمهور لمشاهدة لاعبين موهوبين صغار من أفضل أندية العالم تحت 13 سنة ونجوم كرة القدم في المستقبل، هدفنا أن تصبح بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة واحدة من أهم البطولات شعبية وانتشاراً في العالم».