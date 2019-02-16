المصدر: الامارات اليوم

اعتراض

وجهت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية خطاباً رسمياً إلى إدارة اتحاد كرة السلة، تعترض فيه على التعميم الصادر من اتحاد اللعبة الخاص بفترة التسجيل الاستثنائية الخاصة باللاعبين الأجانب للموسم الجاري، معتبرة أنها تصبّ في مصلحة أندية دون أخرى.

تدريب

اختار نادي الأهلي السعودي، خوض تدريبه الأول على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي، أول من أمس، بينما خاض مرانه الأساسي على استاد الوصل، أمس، كما تنص اللوائح، قبل مواجهة «الإمبراطور» في كأس زايد للأندية الأبطال اليوم.

مأدبة

بث اتحاد الكرة على حسابه في «توتير» شريط فيديو لمالاأدبة العشاء، التي أقامها على شرف المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية الودية للناشئين مواليد 2003، التي نظمها اتحاد الكرة أخيراً بمشاركة منتخبات الإمارات والتشيك وكوسوفو وبلجيكا.