المصدر: الامارات اليوم

ترشيح

تتحدث الأوساط الرياضية عن أن مسؤولاً بارزاً باتحاد لعبة جماعية يسعى خلال هذه الفترة إلى تلميع صورته استعداداً لترشيح نفسه لمنصب رئيس الاتحاد المعني في الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة الجديد.

اجتماع

تترقب الأوساط الرياضية أن يتم الكشف، خلال الساعات المقبلة، عن موعد اللقاء المرتقب بين مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي اتحاد الكرة لاحتواء الأزمة المتعلقة بقرار إيقاف الدعم المالي عن اتحاد الكرة، بسبب ازدواجية المناصب.

مشجع

وجّه مشجع وصلاوي نصيحة إلى البرازيلي كايو، عقب مباراة بني ياس، بأن يتحدث مع زميله ليما، وأن ينقل إليه عدم رضا الجمهور الوصلاوي عنه، وحتى لا يخسر دعم عشاق الأصفر.

تعاقد

أنهت إدارة نادي شباب الأهلي إجراءات قيد المحترف الجديد لكرة السلة، الأميركي كريس جونسون، القادم من نادي الهومنتمن اللبناني، ليحل خلفاً لمواطنه سيدريك سيمنز، الذي رحل إلى الدوري الياباني الممتاز.