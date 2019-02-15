اتحاد الكرة يقيم احتفالية للمنتخبات المشاركة في «دولية الناشئين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقام اتحاد كرة القدم، أول من أمس، في مقره بدبي، مأدبة عشاء على شرف وفود المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية الودية للناشئين (مواليد 2003)، التي اختتمت، أمس، بإقامة مباراتين بين منتخبَي التشيك وكوسوفو ومنتخبنا مع بلجيكا، في إطار استعدادات أبيض الناشئين للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.

وحضر المأدبة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث تم تبادل الدروع التذكارية. وقال مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة، راشد عامر، إن البطولة شهدت مستوى فنياً وبدنياً عالياً، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن أبيض الناشئين استفاد كثيراً من البطولة الدولية، خصوصاً من ناحية الاحتكاك مع منتخبات قوية تضم في صفوفها لاعبين يتميزون بالبنية الجسمانية العالية والمهارات الفنية والبدنية القوية، وهو أمر يسهم في رفع مستوى إعداد المنتخب استعداداً للتصفيات الآسيوية المقبلة.

بدورهم شكر رؤساء ومديرو بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، اتحاد الكرة الإماراتي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والتنظيم المثالي للبطولة وتوفير كل احتياجات المنتخبات المشاركة من ملاعب تدريب وغيرها.

يذكر أن منتخب الناشئين خسر مباراته الثانية أمام المنتخب التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على استاد ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وسجل للمنتخب في تلك المباراة هزاع سبيت خاطر، في حين سجل للتشيك دانيال وماتيج. أما في المباراة الافتتاحية للأبيض بالبطولة، فقد تعادل فيها مع نظيره منتخب كوسوفو بهدف لمثله.

منتخب الناشئين

شارك في البطولة

الدولية مع التشيك

وكوسوفو وبلجيكا،

تحضيراً لتصفيات

نهائيات كأس آسيا.