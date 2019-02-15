737 لاعباً ولاعبة يدشنون «جولة دبي» للكاراتيه اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق في التاسعة صباح اليوم، وعلى صالة نادي الوصل، جولة دبي في الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ» التي تستضيفها الدولة للعام الرابع على التوالي، وذلك بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة يمثلون 86 دولة، يتنافسون حتى مساء الأحد على ألقاب مسابقات الكاتا والكوميتيه للفردي والفرق، في فئتي الرجال والسيدات، وبطموح حصد نقاط تصنيفية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتشهد نسخة 2019 مشاركة ثماني دول عربية، ممثلة بالإمارات، والأردن، والجزائر، والسعودية، والكويت، والمغرب، وتونس، ومصر، على أن يمثل الدولة كل من لاعب نادي النصر علي الصاوي، المنصف الرابع عالمياً في وزن تحت 67 كيلوغراماً ضمن منافسات فردي الكوميتيه، بجانب فريق نادي الشارقة للكاتا الجماعي المكون من مروان المازمي، وأمين العوضي، وخليفة العبار.

وتزخر النسخة الرابعة لجولة دبي، بوجود محفل قوي على صعيد أبطال العالم، بدايةً من بطل العالم لمنافسات الكاتا الياباني ريو كيونا، ووصيفه الإسباني داميان كوانتيرو، فضلاً عن بطلة العالم للسيدات الإسبانية ساندرا سانشيز.

وعلى صعيد الكوميتيه، يطل المصنف الأول عالمياً الإذربيجاني رافاييل أجاييف كأبرز المرشحين، رغم المنافسة القوية على لقب هذه الفئة من المنافسات، في ظل طموحات مشروعة للفوز بلقب جولة دبي عبر كل من الإيرانيين سجاد جان زاده، ولي فدكار، والتركيين إيراي سمدان، وأوجر أكتاس، والفرنسي ستيف داكوستا، الذين يعدون النخبة على العالم.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، جهوزية دبي لاستضافة الحدث في نسخته الرابعة. وقال الرزوقي في تصريحات صحافية إن: «الاستمرار في استضافة دبي إحدى جولات الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليغ) يعكس حجم ثقة الاتحاد الدولي في قدرات الإمارات التنظيمية، خصوصاً أن جولة دبي باتت الوحيدة على العالم التي تترافق بطولتها بدورة تصنيف للحكام على الساحة العالمية».

وأوضح: «تبرز في نسخة 2019 الزيادة الملحوظة في إعداد اللاعبين الحكام المشاركين، مقارنة بنسخة العام الماضي، ما يدل على حرص أبطال العالم على الوجود في جولة دبي التي حصلت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على لقب (الأفضل) ضمن جولات الدوري العالمي من الناحيتين التنظيمية والمستويات الفنية، والساعين في النسخة الحالية للحفاظ على هذا اللقب لعام جديد».

وأضاف: «تحافظ جولة دبي على فرادتها، خصوصاً بعد أن حصلت، وبإجماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الصيف الماضي، على أنها الوحيدة على العالم ضمن جولات الـ(بريميرليغ) المانحة لنقاط تصنيفية للطواقم التحكيمية الدولية، وذلك من خلال دورتها التحكيمية التي ستقام على هامش النسخة الرابعة في نادي الوصل».