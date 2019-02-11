الجسمي بطلاً لكأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، لاعب المنتخب الوطني خالد يوسف الجسمي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، التي أسدل الستار عليها أول من أمس على ملاعب ياس لينك في أبوظبي، وشهدت في نسختها السابعة مشاركة 111 لاعباً ولاعبة.

كما توّج لاعبة المنتخب ريم الحلو بلقب فئة السيدات، وسلطان الجسمي بلقب فئة الأشبال، وزايد عارف شريف بلقب فئة الصغار.

وحضر مراسم التتويج، كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الراعي الرئيس للبطولة، عبدالفتاح شرف، والأمين العام لاتحاد اللعبة خالد الشامسي، وأعضاء الاتحاد.

وجاء انتصار خالد الجسمي بلقب فئة الرجال، بعد أن تمكن على مدار يومي البطولة، من اعتلاء صدارة الترتيب وتحقيق المركز الأول برصيد 122 ضربة، متفوقاً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، عبد المشرخ الذي حلّ وصيفاً برصيد 145 ضربة. وواصلت بطلة الخليج ريم الحلو تألقها على صعيد البطولات المحلية، بفوزها بلقب الكأس لفئة السيدات، بتحقيقها 142 ضربة، متفوقة بفارق 11 ضربة عن الدكتورة رباب الحاج التي حلت بالمركز الثاني.

وفي فئة الأشبال تحت 15 سنة، فرضت عائلة الجسمي هيمنتها على منصات التتويج، بعد أن حل الشقيقان سلطان وراشد في المركزين الأول والثاني لهذه الفئة، برصيد 140 و152 ضربة على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث للاعبة شهد السويدي برصيد 154 ضربة. وشارك في البطولة 28 لاعباً ولاعبة من فئة الصغار تحت 12 عاماً، قبل أن يحقق زايد عارف شريف المركز الأول، فيما حل ثانياً راشد الحفيتي، والثالث عبدالله درويش.