تفاصيل مشاركة الأبيض في كأس آسيا أمام «المنتخبات» اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم ستبحث خلال اجتماعها، اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، عدداً من الملفات الخاصة بالمنتخب في مقدمتها التقرير الفني الذي أعده المدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وقال المصدر إن «الجهاز الإداري للمنتخب سيقدم أمام اللجنة تقريره الإداري بشأن الجوانب الإدارية المتعلقة بلاعبي الأبيض، من بينها مدى التزامهم باللوائح الانضباطية خلال المعسكرات وأثناء بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)».

وينتظر أن تبحث لجنة المنتخبات والشؤون الفنية التصورات الخاصة بإعداد المنتخب للاستحقاقات الخارجية المقبلة في مقدمتها المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً أن هناك حديثاً بشأن بعض الأسماء المتداولة في الشارع الرياضي، من بينها الهولندي بيرت فان مارفيك والفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب لكن الأخير نفى صحة ذلك، فيما يطالب كثيرون اتحاد الكرة بالتأني، وعدم الاستعجال في مسألة التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب خلفاً لزاكيروني.

وكان الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام، أكد في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع اتحاد الكرة أول من أمس، أن كل الملفات الخاصة بالمنتخب الوطني والمدرب الجديد تم إحالتها من قبل مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة المنتخبات الوطنية؛ لدراستها على أن تقوم الأخيرة بدورها برفع توصياتها في هذا الخصوص لمجلس الإدارة لاعتمادها.

وتعرض اتحاد الكرة لانتقادات حادة من الوسط الرياضي، على خلفية أداء المنتخب في آسيا حتى أن نادي الوحدة طالب بعقد جمعية عمومية لتحديد مصير اتحاد الكرة، من خلال تجديد الثقة فيه أو حجبها.