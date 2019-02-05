كازاخستان والصين والأردن تتصدّر «دولية الفجيرة» للتايكواندو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اختتمت أول من أمس، منافسات النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتمكنت كازاخستان من نيل ست ذهبيات مقابل أربع للصين والأردن في مسابقات الرجال والسيدات.

وشهدت المنافسات أمس، فوز اللاعب الأردني أحمد أبوغوش بذهبية وزن 74 كيلوغراماً بعد مباراة بلغ فيها المستوى الفني ذروته.

وفاز السعودي عبدالله العسيري بذهبية وزن تحت 54 كيلوغراماً، والأردني زيد الحلواني بذهبية تحت 58 كيلوغراماً، والكازاخي كازيبيك بذهبية تحت 63 كيلوغراماً، ومواطنه ماماييف بذهبية تحت 68 كيلوغراماً، وزميلهما عادلكينوف بذهبية تحت 80 كيلوغراماً، والكازاخستاني دويسباي بذهبية أقل من 87 كيلوغراماً، والأردني حمزة كتان بذهبية أعلى من 87 كيلوغراماً.

من جهته، كشف رئيس اتحاد التايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي عن تلقي اللجنة المنظمة إشادات من الكثير من الاتحادات العربية ورؤساء الوفود المشاركة والقيادات الرياضية العالمية للنجاح التنظيمي، ولعدد المشاركين والنجاح في استقطاب أفضل اللاعبين الدوليين للمشاركة في المنافسات.