«السرب» بطلاً لسباق 22 قدماً للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

توّج المحمل الشراعي السرب، للحر راشد خادم المهيري بطلاً لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، لمسافة سبعة أميال بحرية، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، وتلاه ثانياً زلزال لعيسى سلطان جمعة المرزوقي، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، وتلاه ثالثاً سلطان الخير لناصر إبراهيم سلطان المرزوقي وحصل على 25 ألف درهم جائزة مالية، وجاء رابعاً غازي لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 23 ألف درهم، وجاء خامساً داحس لعبدالرحمن عبدالله محمد المرزوقي وحصل على 21 ألف درهم، وتلاه سادساً العاصفة لسيف إبراهيم حسن المرزوقي وحصل على 20 ألف درهم، وجاء سابعاً الذيب لزايد عبدالله غريب الحوسني وحصل على 19 ألفاً و500 درهم، تلاه ثامناً الرائد لمحمد سعيد عتيق المهيري وحصل على 19 ألفاً و500 درهم، وحل تاسعاً برق لجابر محمد جابر الحمادي، وحصل على 18 ألفاً و500 درهم، وحل عاشراً سردال لثاني محمد ثاني مرشد الرميثي وحصل على 18 ألفاً و500 درهم.

وشارك في المنافسات 40 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، ويأتي سباق أبوظبي كأولى جولات فئة 22 قدماً لهذا الموسم.

وعلى صعيد فئة الناشئين توّج السرب للحر راشد خادم راشد المهيري باللقب، وجاء الذيب لزايد عبدالله علي غريب الحوسني ثانياً، ونصيب سردال لثاني محمد ثاني مرشد الرميثي ثالثاً.