رجلان يستوليان على 174.8 ألف درهم بوعود أرباح التداول

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجلين بردّ 174.8 ألف درهم إلى امرأة، بعد استدراجها عبر تطبيق «تليغرام» بوعود تحقيق أرباح من مهام شراء منتجات، والاستيلاء على أموالها من خلال تحويلات مصرفية إلى حسابيهما، فيما ثبتت إدانتهما جزائياً في الواقعة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجلين طالبت فيها بإلزامهما بردّ مبلغ 174.8 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى المدعى عليهما استوليا على مبلغ المطالبة وكان ذلك عبر ارتكابهما جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث قام المدعى عليه الأول بمراسلتها عبر تطبيق «تليغرام» وقدم لها عرضاً للربح الإضافي وتلقي الأرباح بعد أن تقوم بإيداع الأموال في الحسابات البنكية التي سوف يقوم بمدها بها، وبعد ذلك قام بإرسال رقم الحساب البنكي الخاص به (الآيبان)، إضافة إلى الحساب البنكي العائد إلى المدعى عليه الثاني، وبدأت في تحويل الأموال لهما إلى أن وصل إجمالي المبلغ المُرسل إليهما 174.8 ألف درهم.

وأفادت المدعية بأنها نفذت جميع طلبات المدعى عليه الأول، وحوّلت إليه المبالغ التي طلبها منها، إلا أنه بدأ بعد ذلك في اختلاق المبررات، والتهرب من إعادة الأموال التي دفعتها، رغم توثيقها بموجب الحوالات المصرفية وكشف الحساب المرفق ومحادثات «واتس أب»، وأضافت أنها اكتشفت تعرضها للاحتيال، وأن عمليات التداول المزعومة والأرباح الموعودة لم تكن موجودة، وأن المدعى عليهما استوليا على أموالها، مشيرة إلى إدانتهما جزائياً وتغريم كل واحد منهما 20 ألف درهم.

من جانبها، استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى ما ثبت في الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها، من تلقي المدعية رسالة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من المدعى عليه الأول، ادعى فيها أنه يُمثّل شركة عالمية للوسائط المتعددة، وعرض عليها تنفيذ مهام تتمثّل في شراء منتجات، مع إبلاغها بالتفاصيل عبر منصة التواصل «تليغرام» وتحويل المبالغ المطلوبة إلى حسابات مصرفية مختلفة، مقابل الحصول على أرباح، إلا أنها عندما طالبت لاحقاً بصرف الأرباح، أخذ المدعى عليه بالمماطلة وتقديم مبررات غير مقنعة، إلى أن تكشّف لها وقوعها ضحية لعملية نصب واحتيال.

وأشارت المحكمة إلى أن ما ثبت من تقرير البحث والتحري أن المدعية قامت بتحويل مبالغ مالية لحسابات بنكية وتم تتبع تلك الحسابات البنكية وتبيّن أن الحسابات البنكية المستفيدة تعود للمتهمين، حيث حصل المتهم الأول على مبلغ 94 ألفاً و830 درهماً وحصل المتهم الثاني على مبلغ 79 ألفاً و950 درهماً وقاما بتحويلها إلى حسابات بنكية أخرى وتبيّن من التقرير أن المتهمين هما من ارتكبا الواقعة.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليهما لم يحضرا ولم يقدما ما يفيد قيامهما برد المبلغ الذي استوليا عليه من المدعية، ما تكون معه مطالبة المدعية قائمة على سند صحيح ويتعيّن إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 174.8 ألف درهم، وإلزامهما بالتضامن برسوم ومصروفات القضية.