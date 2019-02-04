انطلاق أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت دبي أمس، مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية بفندق انتركونتيننتال فستفال سيتي، بحضور ممثلي 45 دولة، حيث استعرض رئيس لجنة اللاعبين جيونج مين لي، في الجلسة الأولى الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الآسيوية والأنشطة وأدوات التطوّر، كما استعرض المؤتمر العديد من قصص النجاح الملهمة التي لعبت دوراً كبيراً في تبوؤ القارة الآسيوية مكانتها المرموقة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم.

فيما يناقش المؤتمر في جلسة اليوم العوائق التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في آسيا، بوضع ورش عمل وخريطة طريق من شأنهما توفير أدوات التميز لجميع الألعاب لتحقيق الأهداف المنشودة، وربط ذلك بالاستراتيجية الموضوعة.

حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأميرة مملكة بوتان إيوفيلما تشودين، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندريو بارسون، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة خالد آل حسين، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية محمد محمد فاضل الهاملي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، الدكتور طارق سلطان بن خادم، ورئيس اتحاد غرب آسيا الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، وعدد من المسؤولين.

وكرّم مطر الطاير برفقة ثاني جمعة بالرقاد الفائزين بجوائز الاستحقاق الآسيوي وهم: محمد محمد فاضل الهاملي لجهوده على مدار عقد من الزمان في تطوير الحركة البارالمبية، وكايرات بورانباييف إحدى الشخصيات البارزة في الحركة البارالمبية الكازاخستانية، ومينوج هو لي أحد القيادات الرياضية في اللجنة البارالمبية الكورية، ورجاء سابتا أوكتوهاري رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب الآسيوية البارالمبية بإندونيسيا 2018، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات ممثلاً عن المجلس الأولمبي الآسيوي.