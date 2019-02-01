«التسامح» تعيد السلة السورية والأردنية إلى بطولة دبي

المصدر: جوني جبور – دبي غرافيك: محمد داود

تعود الفرق السورية والأردنية للظهور في بطولة دبي الدولية لكرة السلة «التسامح»، التي تنطلق اليوم، على صالة شباب الأهلي في دبي بنسختها الـ 30، وتمتد حتى التاسع من الشهر الجاري.

وينافس في لقب البطولة 10 منتخبات وأندية من القارتين الآسيوية والإفريقية، يبرز منها المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق مشاركة في ظهوره الـ 13، بجانب الرياضي اللبناني صاحب الألقاب الستة وأكثر الأندية فوزاً باللقب، ومواطنه وغريمه التقليدي الهومنتمن وصيف نسخة العام الماضي، بالإضافة إلى الوحدة الدمشقي الذي كان آخر من مثل السلة السورية في دبي عام 2011، والمنتخب الأردني الأول في أول ظهور للنشامى بالبطولة منذ برونزية أرامكس عام 2013 وخروج الرياضي من دوري مجموعات 2014.

وتعد الفرق السورية واللبنانية والأردنية، الأكثر شعبية في تاريخ «سلة دبي» من حيث القواعد الجماهيرية، خصوصاً أن الرقم القياسي لأكبر حضور جماهيري في مباراة بتاريخ البطولة التي تعود انطلاقتها الأولى إلى عام 1989، سجل في نهائي نسخة 2002 بين الوحدة السوري والحكمة اللبناني، وبلغ حينها 6793 متفرجاً، قبل أن تسجل السنوات الماضية غياباً لممثلي السلتين السورية والأردنية.

وتقام نسخة 2019 بنظام دوري المجموعات، بعد أن أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، بجوار الهومنتمن اللبناني، والوحدة السوري، وفريق الجامعة الأميركية في دبي، وماتي الفلبيني، فيما جاء المنتخب الأردني في المجموعة الثانية بجوار حامل اللقب سلا المغربي، وفريقي الرياضي وبيروت اللبنانيين، والنفط العراقي، لتسفر نتائج هذا الدور عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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