2500 رياضي يبحثون عن لقب «الرجل الحديدي» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام في شارع جميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 100 دولة، من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

وتنطلق منافسات البطولة في الساعة السابعة صباحاً، حيث تبدأ السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا، وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي، مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات، هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً على امتداد الشاطئ.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة في الساعة الرابعة مساء الأربعاء 30 يناير 2019 مؤتمراً صحافياً، تم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيه نخبة من أبطال العالم، وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة، والشوارع التي سيمر بها المشاركون، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وقال خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بأن نكون هنا اليوم لإعلان تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. تمتلك هذه البطولة خصوصية مهمة بالنسبة لنا، فهي إحدى الفعاليات المهمة لنا ضمن مبادرة (شارع جميرا) ومبادرة (محمية المرموم) اللتين يفخر مجلس دبي الرياضي بأن يكون من بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة فيهما، حيث ستكون البداية ومنافسات السباحة والجري في جميرا، فيما يمر الدراجون في منطقة محمية المرموم».

وأضاف العور: «سعداء بالنمو الذي تشهده البطولة، حيث وصل عدد المشاركين في النسخة الحالية إلى أكثر من 2500 رياضي ورياضية، من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، وهي زيادة كبيرة قياساً بمشاركة 1600 رياضي ورياضية في النسخة الماضية، هذه الزيادة في أعداد المشاركين تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لانتشار الرياضة عموماً، ورياضة الترايثلون خصوصاً».