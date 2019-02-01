المصدر: الامارات اليوم

مراقب

عيّن الاتحاد العربي لكرة القدم، حمد المزروعي، مراقباً لمباراة الهلال السعودي والإسماعيلي المصري، المقررة 16 الجاري في العاصمة السعودية الرياض، في دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية الأبطال في كرة القدم، حيث يستعد المزروعي للسفر إلى الرياض، تمهيداً للقيام بهذه المهمة.

جهاز

كشف مشرف المنتخب الوطني، الدكتور حسن سهيل، أنه سيتم إنشاء جهاز طبي متكامل في اتحاد الكرة للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تواصل مع الأندية لإعداد ملف عن كل لاعب، ونوعية الإصابة التي تعرّض لها.

تصوّر

علمت «الإمارات اليوم» أن اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بصدد تقديم تصوّر كامل خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة، لعرض خطة إعداد الأبيض في تصفيات مونديال 2022، إذ تتضمن أبرز محاورها جمع القيادة الفنية للمنتخبين الأول والأولمبي، تحت إدارة مدرب أجنبي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.