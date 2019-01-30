نادي العين يكشف السبب الحقيقي حول رحيل المدرب زوران‎

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشفت شركة كرة القدم لنادي العين عن السبب الحقيقي وراء رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن صفوف الفريق قبل نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي نشره اليوم (الاربعاء) عبر موقعه الالكتروني: "الرغبة في استمرارية المدرب زوران كانت مشتركة لمتابعته مهامه خصوصاً وأن عقده كان سارياً حتى نهاية الموسم الحالي، بيد أنه تقدم بطلب مفاجئ أخيراً حول اعفائه من إكمال المهمة مبرراً ذلك برغبته في أخذ قسط من الراحة للضغوط التي يعيشها وتفهمت إدارة النادي وضع المدرب انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربط الطرفين وحرصاً منها في المحافظة على المكتسبات التي تحققت، خلال فترة توليه مهمة تدريب الفريق".

وأوضح النادي "الاستراتيجيته واضحة في التعامل مع كل من يظهر رغبته في الرحيل، ولا يوجد في قاموسه مبدأ فرض الاستمرار بالقوة على أي شخص مهما كان اسمه أو نجوميته في عالم المستديرة، ورحيل المدرب جاء باختياره ولم يطلب منه مغادرة النادي وربما كانت لديه أسبابه التي لم يبح بتفاصيلها وهناك أناس تفرض عليهم رغباتهم قرارات للتنفيذ وليس منطقياً اعتماد أسلوب التحكم في تغيير قناعاتهم".

وتابع: "حرص مجلس إدارة شركة كرة القدم على الاجتماع بالمدرب والتحدث معه أكثر من مرة، كما تم تحديد الأسماء التي أبدى رغبته في تسجيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية وقدم تقاريره الفنية والتوصيات الخاصة بتلك الاحتياجات وقام فريق العمل بتوفير كافة المتطلبات، ولا صحة لما يتردد حول شرط المدرب الخاص بتجديد العقود المنتهية لأن كافة اللاعبين المعنيين ملتزمون بعقودهم حتى نهاية الموسم الحالي والاتفاق كان حول التجديد لأنه كان مستمراً حتى نهاية الموسم".

وأشار البيان "هناك عدة أسماء تم طرحها من قبل اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، وتمت مناقشتها مع مجلس إدارة شركة كرة القدم، وبرغم ضيق المساحة الزمنية إلا أن فريق العمل كان دائماً على استعداد لكافة الظروف والتحديات وسيتولى المدرب الجديد المهمة بأسرع وقت".

واختتم البيان "يؤكد نادي العين لكرة القدم أن نجاح المنظومة يعتمد على مبدأ تكامل الأدوار واختيار المدرب الجديد جاء بعناية وبذات الاعتبارات والمعايير التي قادت النادي إلى التعاقد مع زوران ومن سبقه في النادي، وثقة الإدارة كبيرة في متابعة الفريق للنجاحات وتحقيق الأهداف، خصوصاً وأن العين يضم عناصر مميزة ولديه بيئة محفزة وقيادة داعمة وجمهور مثالي يمنح كل من يمثل هذا الكيان أسباب التفوق والدافع المهم والاستمرارية في حصد الإنجازات".

أعلن النادي العين تكليف المدرب الكرواتي، زيلجيكو سوبيتش، والطاقم الفني المعاون له في الرديف، بمهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم “مؤقتاً”، بعد فسخ عقد مواطنه زوران ماميتش، المدرب “السابق” للفريق بالتراضي، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد “للزعيم” والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.