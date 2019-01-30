دائرة الطاقة تعلن رعايتها للأولمبياد الخاص «ألعاب أبوظبي العالمية 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، أمس، عن رعايتها ودعمها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بصفتها «شريك الطاقة» للحدث، الذي يقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بين 14 و22 مارس المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس دائرة الطاقة، المهندس عويضة مرشد المرر، في تصريحات صحافية: «يحمل تنظيم هذا الحدث رسالة ذات بُعد إنساني، تؤكد أهمية تمكين مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم ذوي الهمم، وإعطائهم الفرصة لإثبات وجودهم وقدرتهم على التنافس والوصول إلى الهدف. ويتلاقى هذا التوجه مع دورنا الرامي إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من جميع مصادر وموارد الطاقة، وتسخيرها في خدمة أهداف التنمية المستدامة في الدولة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل قطاع الطاقة».

وأضاف: «نحرص على تقديم الدعم والإسهام القوي في إنجاح النشاطات والفعاليات التي تعزّز دور إمارة أبوظبي ومكانتها العالمية. وأكد أن إطلاق العديد من المبادرات هو جزء من المسؤولية المجتمعية، التي تركز على أهمية تعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير بيئة أكثر صحة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

جاء هذا الإعلان على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة واللجنة المنظمة للأولمبياد، من قبل وكيل دائرة الطاقة المهندس محمد بن جرش الفلاسي، والمدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، خلفان المزروعي، وستقوم الدائرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.