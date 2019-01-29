«دولية الفجيرة للتايكواندو» تستقطب أبطال العالم في مجمع زايد الرياضي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، عن موعد اقامة النسخة السابعة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من فبراير في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نخبة كبيرة من الأبطال الذين شاركوا في الأولمبياد السابق وفِي الجائزة الكبرى وبطولات العالم، اضافة الى أفضل لاعبي الإمارات من كلا الجنسين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم أمس، في قاعة المؤتمرات الصحافية في نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة عبدالعزيز بوهندي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي، والأمين العام للاتحاد راشد الخديم، والمدير الفني للبطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش، وخلال المؤتمر قال العميد الزيودي: «الحفل الافتتاحي للبطولة الذي سيقام في الثاني من فبراير سيكون مميزاً وبالمستوى ذاته الذي ظهر في الجولة الختامية للجائزة الكبرى»، بينما قال نادر أبوشاويش: «تم تسجيل 938 لاعباً ولاعبة من 72 دولة حتى الآن، وباب التسجيل مفتوح، ونتطلع الى عبور حاجز الـ1000 مشارك وتحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركين في النسخ الماضية، وتم الاستعانة بـ70 حكماً دولياً لقيادة المنافسات».