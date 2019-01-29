حمدان بن محمد يشهد تحديات اليذاع في المرموم

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، أمس، في ميدان المرموم، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

- منافسات المهرجان تتواصل، اليوم، بإقامة 32 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وواصلت مؤسسة هجن العاصفة تميزها الكبير وسيطرتها على رموز مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، بحصولها على كأس وبندقية اليذاع المفتوح، إذ قدم المضمر غياث الهلالي (النويعس) في صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار المفتوح لتهدي العاصفة الكأس الغالية مسجلة توقيتاً وقدره 8:47:2 دقائق، بينما سيطرت هجن العاصفة في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المفتوح، بعدما قدم (عرب) الأداء الأفضل ومضى في طريقه إلى خط النهاية ليحصد البندقية الغالية، بعد أن أحرز زمناً بلغ 8:45:4 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن اليذاع بمهرجان ولي عهد دبي.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية إقامة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال 16 شوطاً جاءت قوية ومثيرة، وتمكنت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من وضع بصمتها على الأشواط الثلاثة الأولى، إذ أنهت (الشاهينية) التحدي في الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات مسجلة توقيتاً بلغ 9:00:1 دقائق، وواصل مضمر العاصفة غياث الهلالي تألقه في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات بقيادته (الشاهينية) إلى المقدمة بزمن قدره 8:56:6 دقائق كان هو التوقيت الأفضل بالنسبة للتحديات الصباحية، وأضافت هجن العاصفة الشوط الثالث عن طريق (شاهين) الذي قاده غياث الهلالي لصدارة اليذاع الجعدان المحليات بتوقيت 9:07:4 دقائق، من جهته سجل مضمر هجن الرئاسة، سلطان محمد الوهيبي حضوره القوي في الشوط الرابع المخصص إلى اليذاع الجعدان المهجنات، وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن وقدره 9:04:3 دقائق.

من جهة أخرى، تتواصل منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، اليوم، بإقامة 32 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها 10 اشواط لهجن الإنتاج ستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية (محليات ومهجنات)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً، أربعة أشواط للرموز، إلى جانب 14 شوطاً إذ ستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.