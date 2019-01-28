أحمد بن سعيد يتوج الأميركي ديشامبو بطلاً لـ «غولف دبي»

المصدر: جوني جبور ـ دبي

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، المصنف الخامس عالمياً الأميركي بريسون ديشامبو، بلقبه الأول تاريخياً في مسيرته الاحترافية التي تعود إلى العام 2016، بعد أن نجح الشاب البالغ من العمر 26 ربيعاً، وبرقم قياسي جديد بلغ 24 ضربة تحت المعدل في الفوز بلقب بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، التي أسدل الستار عن نسختها الثلاثين على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بإجمالي جوائز بلغ ثلاثة ملايين دولار، وشهدت على مدار الأيام الأربعة الماضية منافسة بين 150 من نخبة لاعبي العالم.

وعقب انتهاء المنافسات توجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم برفقة الرئيس التنفيذي لعلامة «أوميغا» التجارية رينالد أشيلمان، ومدير التسويق التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم وليد العطار، لتسليم النجم الأميركي ديشامبو كأس البطولة، وساعة من «أوميغا»، الراعي الرسمي للبطولة.

كما حضر مراسم التتويج كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد الشيباني، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي للضيافة والترفيه في وصل مصطفى الهاشمي، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية كيث بيلي، مقدمين للنجم الأميركي الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 541 ألفاً و660 دولاراً (مليون و986 ألف درهم).

وبفوزه هذا أضحى ديشامبو ثاني لاعب أميركي ينجح في الفوز بلقب بطولة دبي التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى العام 1989، عقب مواطنه وأسطورة الغولف العالمي تايغر وودز الذي سبق له الفوز في دبي عامي 2006 و2008، كما باتت البطولة شاهداً على دخول لاعب جديد إلى عالم نجومية الغولف، خصوصاً أن انتصار ديشامبو في 2019 يعد تكراراً لنسخة 2009 التي كانت شاهدة على ولادة نجومية لاعب الغولف الإيرلندي روري ماكلروي، خصوصاً أن الأخير عاود في العام 2015 الفوز في دبي ضمن مسيرته في ذلك الموسم لاعتلاء صدارة لاعبي الغولف العالمي وحصد لقب بطل العالم.

وأعرب بريسون ديشامبو عن سعادته بتحقيق أول لقب في مسيرته الاحترافية، وقال في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج، إن «لقب دبي وتحطيم رقمها القياسي جعل حلماً طال انتظاره لأكثر من عامين يتحول إلى حقيقة، خصوصاً أنه اللقب الأول في مسيرتي الاحترافية التي تعود لعام 2016».

وأضاف: «الفوز في دبي فتح الطريق أمامي لدخول عالم النجومية، وأتطلع لاستثمار هذا الفوز ضمن السعي للمنافسة في لقب بطل موسمي السباق إلى دبي والجولات الأوروبية، التي يسدل الستار عنها ديسمبر المقبل في دبي أيضاً عبر بطولة موانئ دبي العالمية».