تغريدات ورقية

المصدر: الامارات اليوم

الجمهور

سيقع على عاتق جمهور المنتخب الوطني دور كبير في دعم «الأبيض» في مباراته أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا، ولاشك في أن مدرجات استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، ستكون ممتلئة عن آخرها، لكن لن يكون ذلك كافياً بالنسبة للجمهور، الذي يجب ألا يتوقف عن تشجيع اللاعبين منذ بداية المباراة حتى نهايتها.

خالد عيسى

يقدم حارس مرمى المنتخب الوطني، خالد عيسى، مستويات ممتازة منذ بداية البطولة، استكمالاً للأداء التاريخي الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية 2018 مع نادي العين، ومساهمته في حصول «الزعيم» على وصافة العالم، ويعد عيسى من أهم الأوراق التي يراهن عليها الجهاز الفني في التألق في نصف النهائي، وقيادة «الأبيض» إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

علي مبخوت

سيكون أمام مهاجم المنتخب الوطني علي مبخوت فرصة استثنائية لكتابة تاريخ جديد عندما يخوض «الأبيض» مباراة قطر في نصف النهائي، إذ يسعى مبخوت لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية، بعدما بات هداف اللاعبين العرب في البطولة القارية برصيد تسعة أهداف، بينما أمامه فرصة لتخطي رقم الياباني تاكاهارا، والاقتراب من الإيراني علي دائي 14 هدفاً، والكوري الجنوبي لي دونغ غوك 10 أهداف